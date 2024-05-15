✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – С ДНЁМ СЕМЕЙ!

Сегодня, 15 мая, во всём мире отмечается праздник День семей. В местной организации ветеранов Сосногорского района поздравили семьи, которые отметили золотую свадьбу – полвека совместной жизни.

02:34 – ПОД НОВЫМ ЗНАМЕНЕМ

В Кадетской школе прошла церемония вручения нового знамени. В этом году школа отмечает 20 лет с присвоения звания Кадетской.

05:13 – БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

В Сосногорске состоялся муниципальный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Ученики начальных классов поборолись за звание лучшего знатока правил дорожного движения.

08:24 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ