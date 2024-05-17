✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – СТАРТ РАБОТ ПО ФКГС

В Сосногорске стартовали работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она позволяет облагородить не только общественные, но и дворовые территории.

02:17 – ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Не за горами лето, и родители школьников нередко задаются вопросом, чем же занять своего ребёнка в каникулярное время. Расскажем о том, какие возможности есть в нашем районе для интересного и активного досуга.

06:54 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

08:34 – МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ

Сосногорский историко-краеведческий музей на этих выходных присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Гостей ждёт ряд интересных мероприятий.