Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 17, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – СТАРТ РАБОТ ПО ФКГС
В Сосногорске стартовали работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Она позволяет облагородить не только общественные, но и дворовые территории. 
02:17 – ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Не за горами лето, и родители школьников нередко задаются вопросом, чем же занять своего ребёнка в каникулярное время. Расскажем о том, какие возможности есть в нашем районе для интересного и активного досуга.
06:54 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
08:34 – МУЗЕЙ ПРИГЛАШАЕТ
Сосногорский историко-краеведческий музей на этих выходных присоединится к ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Гостей ждёт ряд интересных мероприятий.

От Вести Тимана Сосногорск

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