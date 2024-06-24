Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.06.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Июн 24, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22 июня в России – День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные погибшим в годы Великой отечественной войны, прошли по всей стране. Присоединились к ним и жители Сосногорска.  
05:56 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГП «СОСНОГОРСК»
В конце минувшей недели состоялось очередное заседание городского Совета. Основным вопросом повестки дня стал отчет Главы городского поселения «Сосногорск» – председателя Совета поселения о работе в 2023 году.
07:35 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ
На стадионе «Химик» состоялась очередная общегородская зарядка. Проект «Зарядись на победы» стартовал в конце мая, инициатором выступил директор спортивной школы олимпийского резерва Рустам Валиуллин. 
10:29 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 21.06.2024

Июн 21, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

Сосногорск | 20.06.2024

Июн 20, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.06.2024

Июн 17, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Охранник в Ухте получил полный расчет

Июн 24, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Миян йоз. Усть-вымское землячество. 24.06.2024

Июн 24, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Старейший посёлок Коми отметил юбилей – 350 лет

Июн 24, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

На гастроли – в Беларусь

Июн 24, 2024 Юрган 0 Comments