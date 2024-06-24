✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня в России – День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные погибшим в годы Великой отечественной войны, прошли по всей стране. Присоединились к ним и жители Сосногорска.

05:56 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГП «СОСНОГОРСК»

В конце минувшей недели состоялось очередное заседание городского Совета. Основным вопросом повестки дня стал отчет Главы городского поселения «Сосногорск» – председателя Совета поселения о работе в 2023 году.

07:35 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ

На стадионе «Химик» состоялась очередная общегородская зарядка. Проект «Зарядись на победы» стартовал в конце мая, инициатором выступил директор спортивной школы олимпийского резерва Рустам Валиуллин.

10:29 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ