✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.06.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – СКАЖИ «НЕТ» НАРКОТИКАМ!

Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, эта проблема не перестаёт быть актуальной для современного общества.

05:24 – С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Врачи Сосногорской ЦРБ напоминают гражданам о важности вакцинации от различных инфекционных заболеваний. Одна из таковых – прививка от кори.

06:42 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

08:27 – ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В Сосногорском районе успешно реализуются три направления инициативного бюджетирования – «Народный бюджет», «Народные инициативы» и «Инициативные проекты». В этом году в районе будет реализовано 25 таких инициатив в 7 направлениях.