Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.06.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Июн 26, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – СКАЖИ «НЕТ» НАРКОТИКАМ!
Сегодня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. К сожалению, эта проблема не перестаёт быть актуальной для современного общества.
05:24 – С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
Врачи Сосногорской ЦРБ напоминают гражданам о важности вакцинации от различных инфекционных заболеваний. Одна из таковых – прививка от кори. 
06:42 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
08:27 – ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В Сосногорском районе успешно реализуются три направления инициативного бюджетирования – «Народный бюджет», «Народные инициативы» и «Инициативные проекты». В этом году в районе будет реализовано 25 таких инициатив в 7 направлениях.

От Вести Тимана Сосногорск

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