✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.07.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:51 – СОЛДАТ ВОЙНЫ НЕ ВЫБИРАЕТ

Сегодня в нашей стране отмечается День ветеранов боевых действий. Этот день в календаре памятных дат — как дань уважения всем, защищавшим Отечество с оружием в руках и прошедших суровые испытания войной.

03:15 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

В деревне Пожня состоялось открытие мемориальной доски памяти героя – Габова Олега Ивановича, погибшего при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции.

05:41 – ГОРДОСТЬ СОСНОГОРСКОГО РАЙОНА

Июнь – время, когда выпускники окончательно прощаются со школой. И если для большинства старшеклассников традиционными являются экзамены и выпускные, то лучших из лучших ждет еще одно важное мероприятие – вручение медалей за успешную учебу.

08:52 – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ РОССИИ

В минувшую субботу жители Сосногорска отпраздновали День молодежи России. Основное мероприятие прошло на площади имени Гагарина. В этом году организаторы постарались сделать упор на новые формы развлечений, а также новые имена городской сцены.

11:03 – РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ

Сосногорск присоединился к масштабной ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей», котораяпроводится по всей стране второй год подряд.

13:40 – СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ

Уже традиционно минувшие выходные сосногорцы начали с общегородской зарядки. На стадионе «Химик» собрались самые активные жители нашего города. Вместе они зарядились энергией, отличным настроением и позитивом.