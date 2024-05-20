✳ Вести Тимана. Сосногорск | 20.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:54 – ЧИСТЫЙ ГОРОД

В Сосногорске продолжаются субботники.

02:16 – ВСЁ ОБО ВСЁМ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

В Сосногорске состоялся первый муниципальный форум для молодых семей. Организаторы подготовили образовательную и развлекательную программы для взрослых и детей, постарались охватить все сферы интересов молодой семьи.

06:28 – СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

Историко-краеведческий музей присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Его сотрудники пригласили сосногорцев бесплатно познакомиться с выставками, подготовили семейные развлечения и угощения.

09:16 – 20 ЛЕТ С «НАДЕЖДОЙ»

Вокальный ансамбль «Надежда» отметил 20 лет существования. Поздравить юбиляров собрались творческие коллективы и исполнители Сосногорского района.

12:51 – КУБОК ТРЕТЬЯКА

В конце минувшей недели завершились всероссийские соревнования по хоккею среди мальчиков до 11 лет «Кубок Владислава Третьяка». Игры проходили и в сосногорском «Звёздном» и в ухтинском ледовом дворце им. Сергея Капустина.

16:15 – СПОРТ СИЛЬНЫХ ДУХОМ И ТЕЛОМ

В клубе единоборств «Гладиатор» прошли Чемпионат и Первенство на кубок Главы МР «Сосногорск» по пауэрлифтингу и гиревому спорту. Соревнования собрали более 50 спортсменов не только нашего и соседних районов.

20:28 – ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО БОКСУ

Развитие спорта в нашем районе не стоит на месте. Об этом говорят многочисленные победы сосногорцев на соревнованиях регионального и всероссийского уровней. Регулярно проводятся и муниципальные турниры.

22:12 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ