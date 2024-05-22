Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 22, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ
Специальная коррекционная школа-интернат №5 в следующем году отметит 25 лет работы. Два года назад здесь произошли большие перемены. Благодаря участию в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование» учебное заведение стало одной из российских «Доброшкол». 
04:39 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
05:56 – ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
Служба в полиции – это престижная и почетная профессия! В минуты опасности каждый вспоминает о людях в погонах, ведь они берегут наш покой и днем, и ночью. 
11:39 – «ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!»
По субботам на разных открытых спортивных площадках будет проводиться массовая зарядка для всех желающих. Ведущими мероприятий станут опытные сосногорские тренеры.

От Вести Тимана Сосногорск

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