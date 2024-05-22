✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ

Специальная коррекционная школа-интернат №5 в следующем году отметит 25 лет работы. Два года назад здесь произошли большие перемены. Благодаря участию в федеральном проекте «Современная школа» нацпроекта «Образование» учебное заведение стало одной из российских «Доброшкол».

04:39 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

05:56 – ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Служба в полиции – это престижная и почетная профессия! В минуты опасности каждый вспоминает о людях в погонах, ведь они берегут наш покой и днем, и ночью.

11:39 – «ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!»

По субботам на разных открытых спортивных площадках будет проводиться массовая зарядка для всех желающих. Ведущими мероприятий станут опытные сосногорские тренеры.