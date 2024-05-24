✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.05.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:24 – ЧИСТЫЙ ГОРОД
В нашем муниципалитете продолжаются субботники. Активисты предприятий и организаций выходят на городские улицы с граблями и мётлами, чтобы лето Сосногорск встретил во всеоружии.
02:56 – ВРЕМЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ
В Сосногорском районе действует больше 900 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более 200 – юридические лица, почти 700 – ИП и около 1700 – самозанятые.
08:11 – ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
В Сосногорске состоялся юбилейный 25-й фестиваль-конкурс «Утренняя звезда». Ежегодно в нём принимают участие начинающие вокалисты городской школы №2. Бессменный организатор и идейный вдохновитель конкурса – учитель музыки Людмила Гордиенко.
10:58 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ