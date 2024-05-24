✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:24 – ЧИСТЫЙ ГОРОД

В нашем муниципалитете продолжаются субботники. Активисты предприятий и организаций выходят на городские улицы с граблями и мётлами, чтобы лето Сосногорск встретил во всеоружии.

02:56 – ВРЕМЯ ПРЕДПРИНИМАТЬ

В Сосногорском районе действует больше 900 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них более 200 – юридические лица, почти 700 – ИП и около 1700 – самозанятые.

08:11 – ФУНДАМЕНТ УСПЕХА

В Сосногорске состоялся юбилейный 25-й фестиваль-конкурс «Утренняя звезда». Ежегодно в нём принимают участие начинающие вокалисты городской школы №2. Бессменный организатор и идейный вдохновитель конкурса – учитель музыки Людмила Гордиенко.

10:58 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ