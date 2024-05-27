Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 27, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:52 – В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
В минувшую субботу для сосногорских выпускников прозвучал Последний звонок. Более 600 юношей и девушек нашего района попрощались с самым весёлым и беззаботным временем – детством.
06:43 – БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ
Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Этот праздник отмечают все, кто любит чтение и ценит книги. 
10:03 – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День предпринимательства. Праздник был установлен Указом президента в 2007 году. С тех пор в этот день чествуют тех, кто уже стал опорой муниципалитета, региона и страны.
12:21 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!
На минувших выходных активные жители нашего города приняли участие в массовой зарядке на свежем воздухе.
14:00 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

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