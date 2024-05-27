✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:52 – В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

В минувшую субботу для сосногорских выпускников прозвучал Последний звонок. Более 600 юношей и девушек нашего района попрощались с самым весёлым и беззаботным временем – детством.

06:43 – БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ

Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Этот праздник отмечают все, кто любит чтение и ценит книги.

10:03 – ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ежегодно 26 мая в нашей стране отмечается День предпринимательства. Праздник был установлен Указом президента в 2007 году. С тех пор в этот день чествуют тех, кто уже стал опорой муниципалитета, региона и страны.

12:21 – ЗАРЯДИСЬ НА ПОБЕДЫ!

На минувших выходных активные жители нашего города приняли участие в массовой зарядке на свежем воздухе.

14:00 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ