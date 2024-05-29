✳ Вести Тимана. Сосногорск | 29.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ

28 мая в России отмечается День пограничника. Важность и значимость этого военного подразделения крайне высока, особенно в такой непростой для нашей страны период. В Сквере участников локальных военных конфликтов состоялось торжественное мероприятие.

02:50 – ВСПОМНИЛИ ДОБРЫМ СЛОВОМ

Вечер памяти о Михаиле Ивановиче Сырокваша организовали соратники и друзья из районного Совета ветеранов. Председатель Совета Ольга Корякина подготовила презентацию. В неё вошли многочисленные фотографии с различных мероприятий.

05:03 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

06:30 – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ

В администрации Сосногорского района был организован приём граждан представителями городских ведомств по вопросам соблюдения прав ребёнка. Мероприятие приурочили к наступающему празднику – Дню защиты детей.

09:08 – ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА

В Доме культуры «Горизонт» состоялся фестиваль юных талантов «Маленькая страна». Его участниками стали вокалисты школы №2, которые днём ранее выступили на конкурсе «Утренняя звезда». Оба творческих события проводятся ежегодно уже более 20 лет.