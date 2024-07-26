Госпожнадзор 97 лет





18 июля – День создания органов государственного пожарного надзора МЧС России. Сокращенное название структуры ГПН или Госпожнадзор. Что это такое? Это мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров в стране, реализующая эффективные меры по защите населения и материальных ценностей от огня.

Проще говоря, это люди в форме МЧС, которые раздают нам памятки на улице, приходят на просветительские занятия, а также проверяют учреждения и предприятия на соблюдение мер пожарной безопасности: работает ли сигнализация, есть ли исправные огнетушители и прочее. Но это только малая часть работы сотрудников Госпожнадзора.