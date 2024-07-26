5 канал Инта

Госпожнадзор 97 лет

От5 канал Инта

Июл 26, 2024 #Инта


18 июля – День создания органов государственного пожарного надзора МЧС России. Сокращенное название структуры ГПН или Госпожнадзор. Что это такое? Это мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров в стране, реализующая эффективные меры по защите населения и материальных ценностей от огня.

Проще говоря, это люди в форме МЧС, которые раздают нам памятки на улице, приходят на просветительские занятия, а также проверяют учреждения и предприятия на соблюдение мер пожарной безопасности: работает ли сигнализация, есть ли исправные огнетушители и прочее. Но это только малая часть работы сотрудников Госпожнадзора.

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Интернет-репортер (358 выпуск от 24.07.2024)

Июл 26, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

В администрации прошел второй обучающий семинар по охране труда

Июл 24, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Детская библиотека продолжает получать оборудования для реализации проекта “Народный бюджет”

Июл 24, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Талун. Ухта. 25.07.2024

Июл 26, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Талун. Сыктывкар. 25.07.2024

Июл 26, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Музеи Республики Коми присоединяются к всероссийской акции для участников СВО

Июл 26, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Новогодние выходные будут длиться 11 дней

Июл 26, 2024 Юрган 0 Comments