Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.08.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 23, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:25 – СРОЧНЫЙ СБОР
В Сосногорске объявлен срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. 
00:57 – ПРАЗДНИК СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ
Минувшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Горожане отметили День физкультурника и в очередной раз зарядились на победы.
04:07 – ГЕНИЙ – ЭТО ТЫ!
Детская и юношеская библиотека приглашает своих читателей пройти полезные образовательные курсы. Такую возможность даёт федеральный проект «Гений  – это ты», в Сосногорске его курируют сотрудники ДЮБ.
06:01 – СОЦПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
В этом году был принят Указ президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Такой статус имеют семьи с тремя и более детьми, в нашем регионе он подтверждается удостоверением, установленным Правительством Республики Коми. 
09:20 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

От Вести Тимана Сосногорск

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