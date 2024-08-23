✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.08.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:25 – СРОЧНЫЙ СБОР

В Сосногорске объявлен срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

00:57 – ПРАЗДНИК СИЛЫ И ЗДОРОВЬЯ

Минувшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Горожане отметили День физкультурника и в очередной раз зарядились на победы.

04:07 – ГЕНИЙ – ЭТО ТЫ!

Детская и юношеская библиотека приглашает своих читателей пройти полезные образовательные курсы. Такую возможность даёт федеральный проект «Гений – это ты», в Сосногорске его курируют сотрудники ДЮБ.

06:01 – СОЦПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ

В этом году был принят Указ президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Такой статус имеют семьи с тремя и более детьми, в нашем регионе он подтверждается удостоверением, установленным Правительством Республики Коми.

09:20 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ