Здоров 11

Разговор с доктором: как уберечь себя от инсульта?

ОтМинистерство спорта

Окт 31, 2024


☝ В Республике Коми проходит Неделя борьбы с инсультом. Это заболевание, увы, может коснуться каждого.

👨‍⚕ Главный внештатный невролог Минздрава Коми, заместитель главврача, руководитель регионального сосудистого центра Черепенский Максим Сергеевич в интервью Здоров11 рассказал о том, насколько актуальна проблема инсульта в регионе, и привёл тревожную статистику. Максим Сергеевич объяснил, что такое инсульт, может ли он повториться, и как меняется жизнь человека после этого заболевания. Врач уделил особое внимание профилактике инсульта, факторам риска и важности своевременной диагностики. Также он рассказал, какая помощь оказывается пациентам с инсультом в отделениях республики.

❗ Берегите себя и своих близких! Запомните признаки инсульта и не забывайте о профилактике.

От Министерство спорта

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