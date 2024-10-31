Оплата долга по алиментам не избавила молодого отца от обязательных работ

Житель сельского района Коми стал отцом в 16 лет, решение суда о взыскании алиментов получил в 19.

Обязанность финансово обеспечивать ребенка не отразилась на образе жизни молодого человека – сам он жил за счет своих родителей и не работал. Тем временем задолженность по алиментам, рассчитанная на основе средней заработной платы в стране, превысила 294 тыс. рублей.

Требование судебного пристава-исполнителя явиться на прием, полученное на портале Госуслуг, должник проигнорировал. Поэтому судебные приставы по ОУПДС доставили его в отделение принудительно.

Во время составления административного протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) должник полностью погасил задолженность. Но так как факт неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства имел место, судья назначил правонарушителю наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Судя по всему, выводы молодой человек сделал. Он, по словам пристава, начал активно искать работу и через неделю сообщит о результатах.