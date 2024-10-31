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Один из лучших наставников ФССП России работает в Коми

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Окт 31, 2024

Заместитель начальника отделения специального назначения УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кусякин отметит День судебного пристава в Москве: центральный аппарат пригласил на праздничные торжества победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший наставник ФССП России». В этом состязании капитан внутренней службы из Сыктывкара занял третье место!

Конкурс проходил в три этапа. В финал вышли 15 «старших товарищей» из территориальных управлений Дальневосточного, Приволжского, Северо-Кавказского, Центрального, Южного федеральных округов. Единственным финалистом от Северо-Запада стал наставник из Коми.

Свою конкурсную работу Дмитрий Кусякин посвятил адаптации судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Именно эти сотрудники органов принудительного исполнения стоят на страже жизни и здоровья судебных приставов-исполнителей, судей и других участников судебных процессов, препровождают иностранных граждан до госграницы. В их распоряжении – оружие и специальные средства, а времени на принятие верного, основанного на законе, решения – минимум.

Задача наставника – по сути сформировать готовность новобранца к новому образу жизни с его профессиональным риском, ненормированным графиком и длительными командировками, научить вести документацию строгой отчетности, помочь освоиться в коллективе.

А как оценить эффективность индивидуальной работы «учителя» с «учеником»? Замначальника ОСН предлагает так называемые стресс-экзамены, которые предполагают различное сочетание экстремальных физических и психоэмоциональных нагрузок.

– 10 лет назад Дмитрий Кусякин начинал как судебный пристав по ОУПДС и без отрыва от службы учился юриспруденции. В прошлом году получил еще один диплом – магистра. Такой сплав знаний и практического опыта позволяет нашему коллеге внести свою яркую лепту в развитие наставничества, которому служба придает огромное значение, – отметил главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин.

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