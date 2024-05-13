Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 13, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
В Кадетской школе состоялось мероприятие в память о выпускнике школы Дмитрии Гущине. Два года назад он погиб в зоне специальной военной операции, награждён Орденом мужества (посмертно). 
02:50 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
04:25 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных органов в сфере телефонного мошенничества, Сосногорцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников. 
06:33 – КУБОК ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА
В Сосногорске впервые проходят Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»

От Вести Тимана Сосногорск

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