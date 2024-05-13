✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.05.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ
В Кадетской школе состоялось мероприятие в память о выпускнике школы Дмитрии Гущине. Два года назад он погиб в зоне специальной военной операции, награждён Орденом мужества (посмертно).
02:50 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
04:25 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных органов в сфере телефонного мошенничества, Сосногорцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников.
06:33 – КУБОК ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА
В Сосногорске впервые проходят Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»