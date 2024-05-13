✳ Вести Тимана. Сосногорск | 13.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ

В Кадетской школе состоялось мероприятие в память о выпускнике школы Дмитрии Гущине. Два года назад он погиб в зоне специальной военной операции, награждён Орденом мужества (посмертно).

02:50 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

04:25 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Несмотря на активную профилактическую работу правоохранительных органов в сфере телефонного мошенничества, Сосногорцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

06:33 – КУБОК ВЛАДИСЛАВА ТРЕТЬЯКА

В Сосногорске впервые проходят Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»