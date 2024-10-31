Дорога к Храму.«Молитвы».





Какие бывают молитвы и как они помогают в духовном развитии? Разрешает ли церковь молиться за упокой души самоубийцы?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий отвечает на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена молитвам.

00:56 Какие бывают, молитвы и как они помогают в духовном развитии?

06:12 Как научиться понимать значение и смысл молитв?

09:52 Как часто и правильно нужно молиться, обязательно ли это делать в Храме?

15:24 Как лучше читать молитвы – наизусть или по молитвослову, произносить вслух или про себя?

17:27 Говорят, что молиться лежа – это грех? Так ли это?

19:47 Нужно ли представлять себе того, кому и за кого молишься?

23:30 Что можно просить у Бога, и как часто можно обращаться с просьбами?

32:59 Какие молитвы самые важные для ежедневного чтения?

36:30 Что значит "молитва сердца", и чем она отличается от обычной молитвы?

39:03 Разрешает ли РПЦ молиться за упокой души самоубийцы?

41:13 По окончании молитвы, можно ли тушить зажженную свечу, или она должна догореть до конца?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» поднимаются и освещаются разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.