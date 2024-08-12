Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.08.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Авг 12, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:21 – НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественной палаты. Участие в обсуждении вопросов принял исполняющий обязанности Главы муниципалитета Артем Буреев.
02:34 – ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
Сосногорский район активно готовится к отопительному периоду. Помимо информации, которую докладывают ресурсоснабжающие организации и управляющие компании на оперативных штабах, в этом вопросе важен контроль со стороны муниципалитета и надзорных органов.
04:51 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
07:00 – МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ
В Сосногорске стартовал творческий проект «Музыкальный август». Благодаря ему Семейный парк «Югыд лун» превратился на вечер в концертную площадку.

От Вести Тимана Сосногорск

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