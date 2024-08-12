✳ Вести Тимана. Сосногорск | 09.08.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:21 – НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественной палаты. Участие в обсуждении вопросов принял исполняющий обязанности Главы муниципалитета Артем Буреев.

02:34 – ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ

Сосногорский район активно готовится к отопительному периоду. Помимо информации, которую докладывают ресурсоснабжающие организации и управляющие компании на оперативных штабах, в этом вопросе важен контроль со стороны муниципалитета и надзорных органов.

04:51 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

07:00 – МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВГУСТ

В Сосногорске стартовал творческий проект «Музыкальный август». Благодаря ему Семейный парк «Югыд лун» превратился на вечер в концертную площадку.