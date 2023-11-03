✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – МЫ ЕДИНЫ!

Традиционно накануне Дня народного единства в России проходит большой этнографический диктант. В Сосногорске одной из площадок выступил Центр коми и национальных культур.

02:48 – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Сотрудниками ГИБДД на постоянной основе проводятся рейды, направленные на пресечение правонарушений ПДД. Сегодня представители службы вышли на дорогу с особой проверкой.

04:37 – ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Начальник ОМВД России по г. Сосногорску Павел Стадник об итогах работы полиции за 9 месяцев текущего года, а также о кадровом обеспечении.