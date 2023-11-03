Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 3, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – МЫ ЕДИНЫ!
Традиционно накануне Дня народного единства в России проходит большой этнографический диктант. В Сосногорске одной из площадок выступил Центр коми и национальных культур.
02:48 – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ
Сотрудниками ГИБДД на постоянной основе проводятся рейды, направленные на пресечение правонарушений ПДД. Сегодня представители службы вышли на дорогу с особой проверкой. 
04:37 – ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
Начальник ОМВД России по г. Сосногорску Павел Стадник об итогах работы полиции за 9 месяцев текущего года, а также о кадровом обеспечении.

От Вести Тимана Сосногорск

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