✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.11.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – В СОСНОГОРСКЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

В Сосногорске продолжаются работы по модернизации уличного освещения. Управлением ЖКХ было принято решение о полной замене светильников по улице Советская и 40 лет Октября. Подрядчик уже приступил к выполнению работ.

03:02 – ПОЛЕЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Команда из Сосногорска заняла второе место на региональном Чемпионате Республики Коми по оказанию первой помощи среди школьников. Сборная из пяти активистов «Движения первых» начала готовиться заблаговременно, что и позволило ребятам взять заслуженное серебро.

05:10 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Старший помощник прокурора г. Сосногорска Елена Жирякова о безопасности в сети интернет