Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 01.11.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Ноя 1, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – В СОСНОГОРСКЕ СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ
В Сосногорске продолжаются работы по модернизации уличного освещения. Управлением ЖКХ было принято решение о полной замене светильников по улице Советская и 40 лет Октября. Подрядчик уже приступил к выполнению работ.
03:02 – ПОЛЕЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Команда из Сосногорска заняла второе место на региональном Чемпионате Республики Коми по оказанию первой помощи среди школьников. Сборная из пяти активистов «Движения первых» начала готовиться заблаговременно, что и позволило ребятам взять заслуженное серебро.
05:10 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Старший помощник прокурора г. Сосногорска Елена Жирякова о безопасности в сети интернет

От Вести Тимана Сосногорск

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