✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:19 – НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественной палаты муниципалитета. На рассмотрение активных жителей города и поселков вынесли несколько докладов.

02:37 – КОМАНДНЫЕ УЧЕНИЯ

23 апреля прошли командно-штабные учения при участии представителей Главного управления МЧС России по Республике Коми. Их цель – проверка готовности всех ведомств района к реагированию на чрезвычайные ситуации при возникновении природных (ландшафтных) пожаров.

05:28 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

07:02 – ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ

Тем временем, накануне Майских праздников, стартуют традиционные общерайонные субботники. Работники предприятий и учреждений района, активные жители выходят на закрепленные и общественные территории, в свои дворы, чтобы привести их в порядок к главному празднику нашей страны – Дню Победы.

08:23 – ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА

К слову о благоустройстве. Подходит к концу голосование за общественные территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».

09:27 – НОВОСТИ СПОРТА