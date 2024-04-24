Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 24, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:19 – НА КОНТРОЛЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественной палаты муниципалитета. На рассмотрение активных жителей города и поселков вынесли несколько докладов.
02:37 – КОМАНДНЫЕ УЧЕНИЯ
23 апреля прошли командно-штабные учения при участии представителей Главного управления МЧС России по Республике Коми. Их цель – проверка готовности всех ведомств района к реагированию на чрезвычайные ситуации при возникновении природных (ландшафтных) пожаров.
05:28 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
07:02 – ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ
Тем временем, накануне Майских праздников,  стартуют традиционные общерайонные субботники. Работники предприятий и учреждений района, активные жители выходят на закрепленные и общественные территории, в свои дворы, чтобы привести их в порядок к главному празднику нашей страны – Дню Победы.
08:23 – ГОЛОСУЕМ ЗА БУДУЩЕЕ ГОРОДА
К слову о благоустройстве. Подходит к концу голосование за общественные территории по проекту «Формирование комфортной городской среды». 
09:27 – НОВОСТИ СПОРТА

От Вести Тимана Сосногорск

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