✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:25 – МИР! ТРУД! МАЙ!

Сосногорцы отметили Праздник весны и труда. На площади Гагарина прошли народные гулянья. Жителей города ожидали выступления местных творческих коллективов и вокалистов, которые исполнили всем знакомые и любимые песни.

02:27 – ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ОТВАГИ

Накануне 375-й годовщины пожарной охраны России на площади Гагарина состоялось торжественное мероприятие. Представители одной из самых героических профессий не только принимали поздравления, но и устроили эпичные показательные выступления.

05:58 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

07:10 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Наркотики остаются одной из основных проблем современного общества. К сожалению, наш район она также не обходит стороной. Так, за 2023 год сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности за употребление более 20 человек, троих – за хранение.

10:14 – МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Приближается большой праздник, один из самых важных и любимых – День Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Жители Сосногорского района, как и каждый год, присоединятся к торжественным мероприятиям, которые начнутся уже с вечера 8 мая