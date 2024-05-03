Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 3, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:25 – МИР! ТРУД! МАЙ!
Сосногорцы отметили Праздник весны и труда. На площади Гагарина прошли народные гулянья. Жителей города ожидали выступления местных творческих коллективов и вокалистов, которые исполнили всем знакомые и любимые песни.
02:27 – ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ОТВАГИ
Накануне 375-й годовщины пожарной охраны России на площади Гагарина состоялось торжественное мероприятие. Представители одной из самых героических профессий не только принимали поздравления, но и устроили эпичные показательные выступления. 
05:58 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
07:10 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Наркотики остаются одной из основных проблем современного общества. К сожалению, наш район она также не обходит стороной. Так, за 2023 год сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности за употребление более 20 человек, троих – за хранение.
10:14 – МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Приближается большой праздник, один из самых важных и любимых – День Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Жители Сосногорского района, как и каждый год, присоединятся к торжественным мероприятиям, которые начнутся уже с вечера 8 мая

От Вести Тимана Сосногорск

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