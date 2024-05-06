Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.05.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Май 6, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
01:00 – МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО
Завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Семья – богатство Коми края». Его провели в очно-заочном формате. Финальным испытанием стал творческий конкурс. 
04:02 – ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!
Накануне майских праздников в Доме культуры «Горизонт» состоялся фестиваль инсценированной патриотической песни. сцене «ожили» композиции о мужестве, любви и патриотизме. 
07:17 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
08:51 – ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА
В Сосногорске завершился отборочный этап Детской футбольной лиги им. Горлова среди юношей 2013 и 15 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли 15 команд из разных уголков республики. 
10:12 – СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Прошедшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднику.

От Вести Тимана Сосногорск

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