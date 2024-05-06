✳ Вести Тимана. Сосногорск | 06.05.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

01:00 – МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО

Завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Семья – богатство Коми края». Его провели в очно-заочном формате. Финальным испытанием стал творческий конкурс.

04:02 – ПОМНИТ СЕРДЦЕ, НЕ ЗАБУДЕТ НИКОГДА!

Накануне майских праздников в Доме культуры «Горизонт» состоялся фестиваль инсценированной патриотической песни. сцене «ожили» композиции о мужестве, любви и патриотизме.

07:17 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

08:51 – ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА

В Сосногорске завершился отборочный этап Детской футбольной лиги им. Горлова среди юношей 2013 и 15 годов рождения. Участие в соревнованиях приняли 15 команд из разных уголков республики.

10:12 – СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Прошедшие выходные сосногорцы провели по-спортивному. Накануне 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошло сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднику.