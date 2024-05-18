Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 ТРЕТИЙ ЗАЕЗД СЕЗОН ОТКРЫТ ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

ОтКоми Рыбак

Май 18, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… 7 МАЯ. В третий раз заезжаю на Весновку в надежде на удачу, Утка не летит совсем. И всё же с большим трудом получилось добыть гуся. Сезон открыт ! но Зима вернулась. Опять Выезжаем домой. Чтоб с потеплением вновь вернуться сюда. Скоро увидимся снова ! ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

Подготовка к Весновке 2024

Май 16, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

АЭРОУСТАНОВКА НА ЛОДКЕ ПВХ ПОКАТУШКИ С ИВАНОМ ГРИГОРИЧЕМ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ

Май 14, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 Часть 5 ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ ВЫЕЗЖАЕМ ДОМОЙ

Май 12, 2024 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Чолöм, дзолюк! Дефиле. 18.05.2024

Май 18, 2024 Юрган 0 Comments
Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 ТРЕТИЙ ЗАЕЗД СЕЗОН ОТКРЫТ ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Май 18, 2024 Коми Рыбак 0 Comments
Здоров 11

Факторы риска развития артериальной гипертензии #здоровье #профилактика #shorts

Май 18, 2024 Министерство спорта 0 Comments
Здоров 11

Одна из самых распространенных болезней мира #здоровье #профилактиказдоровья #профилактика #shorts

Май 18, 2024 Министерство спорта 0 Comments