Коми рыбак

ЕЩЁ ОДИН ЗАЕЗД НА ВЕСНОВКУ МЕДВЕДИ ПРОСНУЛИСЬ ОПЯТЬ ЗИМА

ОтКоми Рыбак

Май 20, 2024


Вот и наступило это долгожданное время года. ВЕСНОВКА. Самый короткий и самый любимый период. Где душа поёт и отдыхает. А тело набирает энергию от весеннего солнца и положительных эмоций, которые ты получаешь от всего происходящего. Пробуждение природы от зимней спячки, её стремительное изменение, пение птиц, таяние снега и растопление льда на озере. Всё это просто прекрасно. И ты в этом весеннем раю чувствуешь себя маленькой частичкой этого огромного мира… 11 МАЯ. В четвёртый раз заезжаю на Весновку в надежде на удачу, Утка не летит совсем. Зима вернулась. Опять Выезжаем домой. Чтоб с потеплением вновь вернуться сюда. Скоро увидимся снова ! ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь на поездки Карта СБ 2202 2003 9597 6283

От Коми Рыбак

Похожая запись

Коми рыбак

ВЕСНОВКА 2024 ТРЕТИЙ ЗАЕЗД СЕЗОН ОТКРЫТ ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

Май 18, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

Подготовка к Весновке 2024

Май 16, 2024 Коми Рыбак
Коми рыбак

АЭРОУСТАНОВКА НА ЛОДКЕ ПВХ ПОКАТУШКИ С ИВАНОМ ГРИГОРИЧЕМ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ЛЬДУ

Май 14, 2024 Коми Рыбак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Специальный репортаж. Коми-Крым. 20.05.2024

Май 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Планы муниципалитетов

Май 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Глава Коми проинспектировал ход строительства домов для переселения граждан из аварийного жилья

Май 20, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Погиб боец из Коми – гвардии ефрейтор Михаил Николаевич Сидоров

Май 20, 2024 Юрган 0 Comments