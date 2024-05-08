✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.05.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Вчера состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина. Глава Республики Владимир Уйба принял участие в столь значимом для нашего народа событии
01:59 – ПРИКОСНОВЕНИЕ К СВЯТЫНЕ
Сосногорск присоединился к патриотической акции«Северный путь Вечного огня». Она организована Управлением МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Акция стартовала 4-го мая в Волгограде
05:42 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
06:56 – С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ!
Ветеранов Сосногорского района поздравили с наступающим Днём Победы. Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Горизонт».
09:45 – МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Уже завтра состоится самый главный праздник для нашей страны – День Победы в Великой Отечественной войне – он обещает быть насыщенным на события.