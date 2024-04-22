Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 22, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ
На минувшей неделе Сосногорцы приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь». В этом году основной темой мероприятия стала семья.
04:26 – СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА
В Сосногорске состоялся открытый фестиваль-конкурс «Ступеньки творчества», гала-концерт которого прошел на сцене дома культуры «Горизонт». В этом году организаторы посвятили традиционный праздник изобразительного и музыкального искусства Году семьи в России.
07:52 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
09:50 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В связи с возрастающими в последнее время угрозами террористических актов, со стороны правоохранительных органов возникает особое внимание к местам массового скопления людей. Так, потенциальные объекты должны соблюдать ряд мер по обеспечению безопасности для своих посетителей.

От Вести Тимана Сосногорск

Похожая запись

Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.04.2024

Апр 19, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.04.2024

Апр 17, 2024 Вести Тимана Сосногорск
Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.04.2024

Апр 15, 2024 Вести Тимана Сосногорск

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Коми рыбак

Состояние р.Печора на 22 апреля 2024 года

Апр 22, 2024 Коми Рыбак 0 Comments
Юрган

Профессиональная педагогическая неделя

Апр 22, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Коми впервые прошёл региональный форум семей участников специальной военной операции

Апр 22, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В селе Подчерье Вуктыльского района массово гибнут вороны

Апр 22, 2024 Юрган 0 Comments