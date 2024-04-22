✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ЧИТАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

На минувшей неделе Сосногорцы приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь». В этом году основной темой мероприятия стала семья.

04:26 – СТУПЕНЬКИ ТВОРЧЕСТВА

В Сосногорске состоялся открытый фестиваль-конкурс «Ступеньки творчества», гала-концерт которого прошел на сцене дома культуры «Горизонт». В этом году организаторы посвятили традиционный праздник изобразительного и музыкального искусства Году семьи в России.

07:52 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

09:50 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В связи с возрастающими в последнее время угрозами террористических актов, со стороны правоохранительных органов возникает особое внимание к местам массового скопления людей. Так, потенциальные объекты должны соблюдать ряд мер по обеспечению безопасности для своих посетителей.