Здоров 11

🎙 Разговор с доктором: Всё о центрах здоровья

ОтМинистерство спорта

Сен 20, 2024


❗ В Республике Коми проходит Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Забота о собственном здоровье – это важный шаг к долгой и активной жизни.

👩‍⚕ Морохина Мария Васильевна, Врач-терапевт отделения медицинской профилактики центра здоровья ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3" в интервью Здоров11 рассказала о том, что такое центр здоровья и какие услуги он предоставляет.
Мария Васильевна подробно объяснила, как жители республики могут попасть на прием, где находятся центры здоровья и как записаться в школу здоровья, чтобы получить необходимые знания и навыки.

☝ Ответственное отношение к собственному здоровью, своевременная профилактика и информированность способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

От Министерство спорта

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