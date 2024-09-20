🎙 Разговор с доктором: Всё о центрах здоровья





❗ В Республике Коми проходит Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья. Забота о собственном здоровье – это важный шаг к долгой и активной жизни.

👩‍⚕ Морохина Мария Васильевна, Врач-терапевт отделения медицинской профилактики центра здоровья ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника №3" в интервью Здоров11 рассказала о том, что такое центр здоровья и какие услуги он предоставляет.

Мария Васильевна подробно объяснила, как жители республики могут попасть на прием, где находятся центры здоровья и как записаться в школу здоровья, чтобы получить необходимые знания и навыки.

☝ Ответственное отношение к собственному здоровью, своевременная профилактика и информированность способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».