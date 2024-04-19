✳ Вести Тимана. Сосногорск | 19.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

На этой неделе состоялась рабочая встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с Главой Республики Коми Владимиром Уйба и Председателем Государственного Совета Республики Коми Сергеем Усачёвым, на которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

02:35 – ДЕТЯМ – О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Накануне Дня местного самоуправления учащиеся первой городской школы побывали в администрации Сосногорского района. Ребятам не только провели экскурсию, но и рассказали о том, как устроено местное самоуправление у нас в районе.

05:34 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

07:01 – ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

В эту субботу в городском Доме культуры «Горизонт» пройдёт фестиваль «Ступеньки творчества», Его участниками стало около 100 талантливых исполнителей, художников и музыкантов, лучшие из которых выступят на сцене. Мероприятие проходит один раз в два года и призвано поддержать юные дарования в их стремлении к покорению творческих вершин.

08:48 – ШКОЛА ИСКУССТВ НАБИРАЕТ ТАЛАНТЫ

Для тех родителей, кто хотел бы раскрыть в своём ребёнке творческий потенциал, самое время подать документы на зачисление в Детскую школу искусств города Сосногорска. Приёмная компания уже началась и продлится до 20 мая.