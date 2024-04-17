Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 17, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ПАРАД ЮНЫХ ВОЙСК
В сосногорском Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся смотр строя и песни «Парад юных войск», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
03:36 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
05:14 – ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
В ГДК «Горизонт» состоялся круглый стол на тему «Думаем о будущем – помним о настоящем». В его рамках активисты местного Движения Первых встретились с почётными гостями мероприятия и заслушали выступления  о героях.
09:03 – КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
Историко-краеведческий музей города Сосногорска награждён дипломом и памятной статуэткой за высокие результаты.
11:34 – НОВОСТИ СПОРТА
12:19 – АЛЬПИЙСКАЯ ГОНКА

От Вести Тимана Сосногорск

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