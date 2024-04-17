✳ Вести Тимана. Сосногорск | 17.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ПАРАД ЮНЫХ ВОЙСК

В сосногорском Физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся смотр строя и песни «Парад юных войск», посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

03:36 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

05:14 – ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

В ГДК «Горизонт» состоялся круглый стол на тему «Думаем о будущем – помним о настоящем». В его рамках активисты местного Движения Первых встретились с почётными гостями мероприятия и заслушали выступления о героях.

09:03 – КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Историко-краеведческий музей города Сосногорска награждён дипломом и памятной статуэткой за высокие результаты.

11:34 – НОВОСТИ СПОРТА

12:19 – АЛЬПИЙСКАЯ ГОНКА