✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:54 – СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Очередной гуманитарный конвой из Сосногорска в зону проведения спецоперации практически готов к отправке. Сбор шел в течение двух месяцев.

03:59 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

На минувшей неделе в администрации состоялось очередное заседание Совета МР «Сосногорск». Народные избранники рассмотрели изменения в бюджете Сосногорского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

05:55 – ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ

Завершился муниципальный этап «Президентских спортивных игр». Школьники района соревновались между собой по нескольким спортивным дисциплинам: настольный теннис, баскетбол, волейбол.

06:36 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

08:13 – Я ВСЕХ ВАС ЛЮБЛЮ

Театральная студия «Пилигрим» городского дома культуры «Горизонт» представила сосногорцам спектакль-драму «Я всех вас люблю».

10:38 – СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Ансамбль русской народной песни «Молодая канарейка» принял поздравления с 25-летием на сцене ГДК «Горизонт».