Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 15, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:54 – СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Очередной гуманитарный конвой из Сосногорска в зону проведения спецоперации практически готов к отправке. Сбор шел в течение двух месяцев.  
03:59 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
На минувшей неделе в администрации состоялось очередное заседание Совета МР «Сосногорск». Народные избранники рассмотрели изменения в бюджете Сосногорского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
05:55 – ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ
Завершился муниципальный этап «Президентских спортивных игр». Школьники района соревновались между собой по нескольким спортивным дисциплинам: настольный теннис, баскетбол, волейбол.
06:36 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
08:13 – Я ВСЕХ ВАС ЛЮБЛЮ
Театральная студия «Пилигрим» городского дома культуры «Горизонт» представила сосногорцам спектакль-драму «Я всех вас люблю». 
10:38 – СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Ансамбль русской народной песни «Молодая канарейка» принял поздравления с 25-летием на сцене ГДК «Горизонт».

От Вести Тимана Сосногорск

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