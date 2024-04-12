✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:55 – ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ!»

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, который совершил полёт в космическое пространство. Этот исторический день стал одним из главных российских праздников.

02:16 – НИКТО НЕ ЗАБЫТ

26-го апреля жители Сосногорска вновь напишут «Диктант Победы». Организаторами всероссийской акции ежегодно выступает партия «Единая Россия».

04:13 – ЧИСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Республике Коми стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024».

06:26 – ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы во взаимодействии с Управлением по делам ГО и ЧС и администрацией муниципалитета проводится подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону.

09:54 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

11:13 – БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

В Сосногорске состоялся муниципальный этап «Президентских спортивных игр». Это ежегодные соревнования по нескольким спортивным дисциплинам, в которых принимают участие школьники.