✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.04.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 – ОН СКАЗАЛ «ПОЕХАЛИ!»
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, который совершил полёт в космическое пространство. Этот исторический день стал одним из главных российских праздников.
02:16 – НИКТО НЕ ЗАБЫТ
26-го апреля жители Сосногорска вновь напишут «Диктант Победы». Организаторами всероссийской акции ежегодно выступает партия «Единая Россия».
04:13 – ЧИСТОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В Республике Коми стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2024».
06:26 – ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы во взаимодействии с Управлением по делам ГО и ЧС и администрацией муниципалитета проводится подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону.
09:54 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
11:13 – БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
В Сосногорске состоялся муниципальный этап «Президентских спортивных игр». Это ежегодные соревнования по нескольким спортивным дисциплинам, в которых принимают участие школьники.