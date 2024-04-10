✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:52 – МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В преддверии 79 годовщины Великой Победы жители нашего района могут принять участие в благотворительном марафоне «Мы наследники Великой Победы».

03:23 – ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Центр занятости населения города Сосногорска информирует жителей о предстоящей Всероссийской ярмарке трудоустройства – «Работа России. Время возможностей»

06:38 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

08:11 – ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

В Центре коми и национальных культур прошла викторина, посвящённая природе нашего региона. В гостях у сотрудников Центра были ученики 3 класса школы №3.

09:37 – ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

В этом году отмечается 160 лет со дня рождения основателя старейшего профессионального народного хора России Митрофана Пятницкого. Сейчас коллективу 113 лет, и он известен по всему миру. Этим датам посвятили очередную встречу клуба «Рябинушка» центральной библиотеки имени Якова Рочева

12:43 – ГРЯДУЩАЯ ПРЕМЬЕРА

ГДК «Горизонт» приглашает сосногорцев и гостей города 12 апреля в 18 часов на премьеру спектакля-драмы «Я всех вас люблю» по мотивам одноименной пьесы Ирины Тануниной.

14:06 – НОВОСТИ СПОРТА