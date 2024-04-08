✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.04.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 – НА КОНТРОЛЕ У ДПС
С сегодняшнего дня на территории города проходит профилактическое мероприятие «Грузовик и автобус».
01:38 – БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска сообщает: в этом году в районе не было пожаров с погибшими или травмированными.
05:24 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
06:39 – ЮНЫЙ ПАЛЕОНТОЛОГ
Сосногорский школьник Юрий Липатников занял 1 место в финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Фестиваль проходил в последних числах марта в Москве.
09:52 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
На прошедших выходных на лыжном стадионе «Черёмушки» состоялось открытое муниципальное первенство, посвященное закрытию спортивного зимнего сезона.