✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:55 – НА КОНТРОЛЕ У ДПС

С сегодняшнего дня на территории города проходит профилактическое мероприятие «Грузовик и автобус».

01:38 – БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сосногорска сообщает: в этом году в районе не было пожаров с погибшими или травмированными.

05:24 – НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

06:39 – ЮНЫЙ ПАЛЕОНТОЛОГ

Сосногорский школьник Юрий Липатников занял 1 место в финале Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». Фестиваль проходил в последних числах марта в Москве.

09:52 – ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА

На прошедших выходных на лыжном стадионе «Черёмушки» состоялось открытое муниципальное первенство, посвященное закрытию спортивного зимнего сезона.