Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.04.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Апр 5, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:57 – ТОЧКИ РОСТА
В школах Сосногорского района  продолжается реализация национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Учебные центры «Точка роста» уже открыты почти во всех школах города и посёлка Нижний Одес. 
03:58 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Телефонное мошенничество становится с каждым днём всё масштабнее и является общей бедой всего населения. Жертвами таких преступлений может стать каждый. 
06:30 – ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
До 30 апреля проходит голосование за объекты, которые благоустроят уже в следующем году  по проекту «Формирование комфортной городской среды». Сосногорцы могут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.
08:45 – КОРОТКАЯ СТРОКА
Коми в лидерах по показателям рождаемости на Северо-Западе благодаря улучшению демографической ситуации в регионе. Подведены итоги регионального конкурса первичных отделений Движения Первых. В Сыктывкаре завершились Чемпионат и Первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады спортсменов с инвалидностью.

От Вести Тимана Сосногорск

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