✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.04.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:57 – ТОЧКИ РОСТА
В школах Сосногорского района продолжается реализация национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Учебные центры «Точка роста» уже открыты почти во всех школах города и посёлка Нижний Одес.
03:58 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
Телефонное мошенничество становится с каждым днём всё масштабнее и является общей бедой всего населения. Жертвами таких преступлений может стать каждый.
06:30 – ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
До 30 апреля проходит голосование за объекты, которые благоустроят уже в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Сосногорцы могут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.
08:45 – КОРОТКАЯ СТРОКА
Коми в лидерах по показателям рождаемости на Северо-Западе благодаря улучшению демографической ситуации в регионе. Подведены итоги регионального конкурса первичных отделений Движения Первых. В Сыктывкаре завершились Чемпионат и Первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады спортсменов с инвалидностью.