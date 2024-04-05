✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.04.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:57 – ТОЧКИ РОСТА

В школах Сосногорского района продолжается реализация национального проекта «Образование» и регионального проекта «Современная школа». Учебные центры «Точка роста» уже открыты почти во всех школах города и посёлка Нижний Одес.

03:58 – ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Телефонное мошенничество становится с каждым днём всё масштабнее и является общей бедой всего населения. Жертвами таких преступлений может стать каждый.

06:30 – ДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ

До 30 апреля проходит голосование за объекты, которые благоустроят уже в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды». Сосногорцы могут отдать свой голос за один из вариантов преображения Аллея Славы.

08:45 – КОРОТКАЯ СТРОКА

Коми в лидерах по показателям рождаемости на Северо-Западе благодаря улучшению демографической ситуации в регионе. Подведены итоги регионального конкурса первичных отделений Движения Первых. В Сыктывкаре завершились Чемпионат и Первенство Республики Коми по плаванию в зачет круглогодичной Спартакиады спортсменов с инвалидностью.