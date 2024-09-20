Здоров 11

Разговор с доктором: Алкогольная зависимость — что нужно знать и как получить помощь

ОтМинистерство спорта

Сен 20, 2024


👨‍⚕ В Республике Коми проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Злоупотребление алкоголем является серьезной проблемой, которая негативно сказывается на здоровье и благополучии общества в целом.
Психиатр-нарколог Коми республиканского наркологического диспансера Гусаров Сергей Леонидович в интервью Здоров11 рассказал о том, как даже небольшие дозы алкоголя могут привести к проблемам со здоровьем и проблемам в жизни, а также про то, как получить помощь для себя или своих близких.

☝ Ответственное отношение к своему здоровью, осознанный выбор в пользу здорового образа жизни способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

От Министерство спорта

Похожая запись

Здоров 11

🎙 Разговор с доктором: Всё о центрах здоровья

Сен 20, 2024 Министерство спорта
Здоров 11

Разговор с доктором: О профилактике кожных заболеваний

Сен 9, 2024 Министерство спорта
Здоров 11

Разговор с доктором: Здоровые привычки с детства

Сен 2, 2024 Министерство спорта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Здоров 11

🎙 Разговор с доктором: Всё о центрах здоровья

Сен 20, 2024 Министерство спорта 0 Comments
Здоров 11

Разговор с доктором: Алкогольная зависимость — что нужно знать и как получить помощь

Сен 20, 2024 Министерство спорта 0 Comments
5 канал Инта

30 сентября в ДШИ пройдет мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения И.П. Морозова.

Сен 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Сотрудники МЧС России призывают интинцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Сен 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments