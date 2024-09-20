Разговор с доктором: Алкогольная зависимость — что нужно знать и как получить помощь





👨‍⚕ В Республике Коми проходит Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Злоупотребление алкоголем является серьезной проблемой, которая негативно сказывается на здоровье и благополучии общества в целом.

Психиатр-нарколог Коми республиканского наркологического диспансера Гусаров Сергей Леонидович в интервью Здоров11 рассказал о том, как даже небольшие дозы алкоголя могут привести к проблемам со здоровьем и проблемам в жизни, а также про то, как получить помощь для себя или своих близких.

☝ Ответственное отношение к своему здоровью, осознанный выбор в пользу здорового образа жизни способствуют укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».