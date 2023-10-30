✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.10.2023

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – ВЫБОРЫ В ДЕТСКИЙ СОВЕТ
В местном отделении Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» города Сосногорска прошли выборы. Среди собравшихся были ребята из первичных отделений на базе городских школ.
03:02 – ТВОРИ СЕРДЦЕМ
В Сосногорске прошел Открытый всероссийский фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Твори сердцем». Его организатором стали компания «Газпром переработка» и «Газпром переработка профсоюз».
08:15 – СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
В универсальном спортивном комплексе «Метеор» прошел семейный фестиваль ГТО. Его участниками стали 15 команд, состоящих их родственников и близких друзей.