✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.10.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ВЫБОРЫ В ДЕТСКИЙ СОВЕТ

В местном отделении Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» города Сосногорска прошли выборы. Среди собравшихся были ребята из первичных отделений на базе городских школ.

03:02 – ТВОРИ СЕРДЦЕМ

В Сосногорске прошел Открытый всероссийский фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Твори сердцем». Его организатором стали компания «Газпром переработка» и «Газпром переработка профсоюз».

08:15 – СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В универсальном спортивном комплексе «Метеор» прошел семейный фестиваль ГТО. Его участниками стали 15 команд, состоящих их родственников и близких друзей.