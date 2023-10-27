✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.10.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В конноспортивном центре «Фортуна» села Усть-Ухта завершилось строительство конкурной площадки. Воплотить задуманное помог проект «Народный бюджет».

01:47 – ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

В любой профессии в почёте специалисты с большим опытом работы, багажом знаний и заслуженных наград. Однако молодые работники с горящими глазами и свежими идеями как глоток воздуха для всего коллектива.

05:05 – СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ

Сосногорец Василий Чукичев привез золотую медаль с соревнований «Серебряная осень». Почетному труженику стальной магистрали в этом году исполнилось 75 лет, и как оказалось, солидный возраст совсем не преграда для новых побед и свершений.

09:00 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Заместитель прокурора г. Сосногорска Максим Доронин о профилактике «нетрезвых» преступлений