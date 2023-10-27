Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 27.10.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Окт 27, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 – РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В конноспортивном центре «Фортуна» села Усть-Ухта завершилось строительство конкурной площадки. Воплотить задуманное помог проект «Народный бюджет». 
01:47 – ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
В любой профессии в почёте специалисты с большим опытом работы, багажом знаний и заслуженных наград. Однако молодые работники с горящими глазами и свежими идеями как глоток воздуха для всего коллектива. 
05:05 – СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
Сосногорец Василий Чукичев привез золотую медаль с соревнований «Серебряная осень». Почетному труженику стальной магистрали в этом году исполнилось 75 лет, и как оказалось, солидный возраст совсем не преграда для новых побед и свершений.
09:00 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Заместитель прокурора г. Сосногорска Максим Доронин о профилактике «нетрезвых» преступлений

От Вести Тимана Сосногорск

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