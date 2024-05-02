Дорога к Храму. «Пасха». Вторая часть.





Почему яйца и куличи являются символами Пасхи? Что они символизируют? Когда можно есть освящённые продукты? Что означает Крестный ход? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена празднику Светлого Христова Воскресения —Пасхе.

01:03 Что такое Пасхальный канон?

02:37 Почему на Пасху во всех Храмах организуют крестный ход? Что он означает?

03:50 Как правильно говорить: «Христос воскресе» или «Христос воскрес»?

05:38 Почему яйца и куличи являются символами Пасхи? Что они символизируют?

08:14 Обязательно ли яйца должны быть покрашены и в какие цвета, кроме красного?

09:00 Можно ли на пасхальное освящение, кроме куличей и яиц, приносить в церковь другие продукты, например, мясные или алкогольные?

09:53 Когда можно есть освящённые продукты?

11:42 Почему в Пасху нельзя ходить на кладбище и что такое «Радоница»?

21:26 Правда, что в Светлую неделю после Пасхи, любой желающий может зайти в колокольню и звонить в колокола, возвещая миру о наступившей пасхальной радости?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.