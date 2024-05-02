Дорога к Храму. «Пасха». Первая часть.





Почему яйца и куличи являются символами Пасхи? Что они символизируют? Когда можно есть освящённые продукты? Что означает Крестный ход? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена празднику Светлого Христова Воскресения —Пасхе.

01:03 Почему Пасха – главный праздник для православного человека, ведь Пасху называют «праздником праздников и торжеством из торжеств»? В чем заключается суть праздника?

14:16 Пасху празднуют все. В чём разница между Пасхой у евреев, русских и итальянцев?

18:15 Обязательно ли исповедаться и причащаться перед Пасхальным Богослужением?

20:34 Как происходит Пасхальное Богослужение?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.