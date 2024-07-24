5 канал Инта

В администрации прошел второй обучающий семинар по охране труда

От5 канал Инта

Июл 24, 2024 #Инта


Второй год подряд администрация МО "Инта" помогает работодателям разобраться в такой непростой теме, как «Охрана труда».
Законодательная база здесь постоянно совершенствуется, а у некоторых до сих пор нет даже элементарных документов.

Как соблюсти законодательство в сфере охраны труда и вернуть вложенные деньги? Как не нарваться на штраф или даже уголовную ответственность? Как отправить работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение за счет социального фонда России?

Ответы на эти и другие вопросы получили руководители и специалисты по охране труда во время семинара "Система управления охраной труда в организации: функционирование и совершенствование".

От 5 канал Инта

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