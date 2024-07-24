В администрации прошел второй обучающий семинар по охране труда





Второй год подряд администрация МО "Инта" помогает работодателям разобраться в такой непростой теме, как «Охрана труда».

Законодательная база здесь постоянно совершенствуется, а у некоторых до сих пор нет даже элементарных документов.

Как соблюсти законодательство в сфере охраны труда и вернуть вложенные деньги? Как не нарваться на штраф или даже уголовную ответственность? Как отправить работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение за счет социального фонда России?

Ответы на эти и другие вопросы получили руководители и специалисты по охране труда во время семинара "Система управления охраной труда в организации: функционирование и совершенствование".