



«Зарница 2.0» – это военно-патриотическая игра, в ходе которой участники обучаются навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации. Кроме того, участие в Игре помогает развить лидерские качества, самостоятельность мышления, сформировать сознательное отношение к личной и общественной безопасности и активную гражданскую позицию. Цель Игры – заложить прочные основы патриотического сознания у детей и молодёжи и повысить интерес к истории Отечества и Вооруженных Сил Российской Федерации.