5 канал Инта

Зарница 2.0

От5 канал Инта

Май 3, 2024 #Инта


«Зарница 2.0» – это военно-патриотическая игра, в ходе которой участники обучаются навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации. Кроме того, участие в Игре помогает развить лидерские качества, самостоятельность мышления, сформировать сознательное отношение к личной и общественной безопасности и активную гражданскую позицию. Цель Игры – заложить прочные основы патриотического сознания у детей и молодёжи и повысить интерес к истории Отечества и Вооруженных Сил Российской Федерации.

От 5 канал Инта

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