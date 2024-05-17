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Ухтинцы поделили квартиру с помощью суда и приставов

ОтНовости Читателей

Май 17, 2024

Супружеская чета из Ухты купила однокомнатную квартиру, на доли в которой после смерти мужа стали претендовать его мать и дочь от первого брака.

Так как раздел этого имущества в натуре невозможен, вдова подала иск о разделе наследства с учетом своего преимущественного права с выплатой компенсации другим наследникам.

Суд учел, что доля родственников мужа незначительна – по 1/6, определить порядок пользования спорным имуществом невозможно, поэтому признал право собственности истца на квартиру с выплатой 349 тыс. рублей каждой из наследниц.

Взыскание денежных компенсаций происходило в рамках исполнительных производств, которые были возбуждены в Отделении судебных приставов по г. Ухте.

Пристав установила имущественное положение должника, в качестве обеспечительной меры арестовала счета в банках. Заинтересованная в скорейшем мирном разрешении ситуации, ухтинка немедленно перечислила на депозит службы необходимые суммы.

Деньги направлены взыскателям. Исполнительные производства окончены.

От Новости Читателей

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