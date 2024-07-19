Приставы взыскали в муниципальный бюджет больше миллиона

При выполнении муниципального контракта по строительству многоквартирного дома в Троицко-Печорске директор компании-подрядчика предъявил к оплате документы с заведомо ложными сведениям о понесенных затратах и выполненных работах, а заместитель руководителя администрации их подписал.

Суд обязал подельников возместить ущерб, причиненный бюджету. Вместе с госпошлиной сумма взыскания превысила 1 млн 200 тыс. рублей.

Исполнительное производство в отношении директора строительной компании велось по месту его жительства – в Ухте.

Первая попытка приставов взыскать ущерб не увенчалась успехом. У должника не оказалось имущества и доходов.

Когда исполнительный лист был предъявлен взыскателем вторично, имущественное положение должника оказалось иным, и несколькими частями он оплатил задолженность.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

Должник, оплативший солидарный долг в одиночку, имеет право в судебном порядке взыскать с подельника его долю.