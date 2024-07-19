Новости читателей

Приставы взыскали в муниципальный бюджет больше миллиона

ОтНовости Читателей

Июл 19, 2024

При выполнении муниципального контракта по строительству многоквартирного дома в Троицко-Печорске директор компании-подрядчика предъявил к оплате документы с заведомо ложными сведениям о понесенных затратах и выполненных работах, а заместитель руководителя администрации их подписал.

Суд обязал подельников возместить ущерб, причиненный бюджету. Вместе с госпошлиной сумма взыскания превысила 1 млн 200 тыс. рублей.

Исполнительное производство в отношении директора строительной компании велось по месту его жительства – в Ухте.

Первая попытка приставов взыскать ущерб не увенчалась успехом. У должника не оказалось имущества и доходов.

Когда исполнительный лист был предъявлен взыскателем вторично, имущественное положение должника оказалось иным, и несколькими частями он оплатил задолженность.

Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство.

Должник, оплативший солидарный долг в одиночку, имеет право в судебном порядке взыскать с подельника его долю.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Приставы в Сосногорске конфисковали у коррупционера около миллиона

Июл 12, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Грузоперевозки из Омска по России быстро и надежно!

Июл 12, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Разновидности и преимущества поверхностных насосов

Июл 10, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Приставы взыскали в муниципальный бюджет больше миллиона

Июл 19, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

В Инте провели рейд на пляже у моста рядом с ТЭЦ

Июл 18, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Выпускник из Усинска смог набрать 100 балов по информатике в период пересдачи

Июл 18, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

МФК «Ухта» объявил о подписании контракта с игроком сборной Сербии Йованом Лазаревичем

Июл 18, 2024 Юрган 0 Comments