Приставы в Усинске взыскали долг с заказчика мебели

Изготовитель мебели для офисов и предприятий торговли, зарегистрированный в Подмосковье, оказал услуги предпринимателю из Усинска. Заказчик оплатил большую часть работ, но остаток – 169 тыс. рублей – мебельщику пришлось истребовать в суде. Вместе с неустойкой и судебными расходами сумма взыскания составила 300 тыс. 850 рублей.

Судебный пристав ОСП по г. Усинску в обеспечительных целях арестовала на счетах должника требуемую сумму, вынесла запрет на регистрационные действия с двумя «Тойотами», а также ограничила выезд усинца за границу.

Так как в срок, установленный для добровольного исполнения, должник не оплатил задолженность, пристав обратила взыскание на счета. Но теперь расходы должника увеличились: кроме долга по исполнительному производству со счетов списан исполнительский сбор. Больше 20 тыс. рублей направлено в федеральный бюджет.