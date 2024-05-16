Новости читателей

В Печоре формальный осмотр общедомового имущества обошелся УК в 147 тыс. рублей

ОтНовости Читателей

Май 16, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончено исполнительное производство о взыскании 147 тыс. рублей в пользу горожанки, квартира которой была залита горячей водой при запуске системы отопления.

Управляющая компания – должник по исполнительному производству – в суде пыталась переложить ответственность на верхних соседей, якобы самовольно заменивших радиатор. Однако факт самоуправства был опровергнут. Более того, судья указала коммунальщикам на ненадлежащее обслуживание общедомового имущества и формальный подход к его плановым осмотрам.

После возбуждения исполнительного производства пристав установила, что в собственности должника есть автомобиль «ГАЗ Соболь», и вынесла запрет на регистрационные действия.

Ареста счетов не последовало: компания без промедления перечислила на депозит службы всю сумму долга.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Сыктывкаре второй пилот вернул авиакомпании затраты на обучение

Май 15, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывкаре стоматологи выплатили пациентке квартальную премию

Май 14, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Заказчик или подрядчик: кто ответил за залив квартиры в Сыктывкаре

Май 9, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Печоре формальный осмотр общедомового имущества обошелся УК в 147 тыс. рублей

Май 16, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

«КРиК» – Снежный май

Май 16, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Поезд Воркута-Москва снес машину на ЖД переезде. О чем думал неаккуратный водитель?

Май 16, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

«КРиК» – Перфоратор в голову

Май 16, 2024 Юрган 0 Comments