В Печоре формальный осмотр общедомового имущества обошелся УК в 147 тыс. рублей

В Отделении судебных приставов по г. Печоре окончено исполнительное производство о взыскании 147 тыс. рублей в пользу горожанки, квартира которой была залита горячей водой при запуске системы отопления.

Управляющая компания – должник по исполнительному производству – в суде пыталась переложить ответственность на верхних соседей, якобы самовольно заменивших радиатор. Однако факт самоуправства был опровергнут. Более того, судья указала коммунальщикам на ненадлежащее обслуживание общедомового имущества и формальный подход к его плановым осмотрам.

После возбуждения исполнительного производства пристав установила, что в собственности должника есть автомобиль «ГАЗ Соболь», и вынесла запрет на регистрационные действия.

Ареста счетов не последовало: компания без промедления перечислила на депозит службы всю сумму долга.