Новости читателей

За полгода приставы Коми взыскали в пользу детей свыше 711 млн

ОтНовости Читателей

Июл 25, 2024

В первом полугодии в пользу детей в Коми взыскано свыше 711,5 млн рублей. Об этом на заседании коллегии сообщил главный судебный пристав региона Дмитрий Кручинкин.

– Как и в предыдущие периоды, приставы Коми снижают число неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов, – отметил руководитель УФССП России по Республике Коми. – Таких результатов во многом удалось достичь благодаря отлаженному межведомственному электронному взаимодействию.

Значительный процент фактического исполнения, пояснил Дмитрий Кручинкин, обеспечивает электронный обмен информацией с регистрирующими и контролирующими органами, а также финансовыми учреждениями о наличии расчетных счетов и имущества должников.

Практически каждый второй должник по алиментам ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, почти тысяча – в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами.

В рамках исполнительного розыска в первом полугодии установлено местонахождение 242 должников по алиментам.

Из-за неуплаты средств на содержание детей в отношении безответственных родителей составлен 561 административный протокол, возбуждено 341 уголовное дело.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Приставы в Усинске взыскали долг с заказчика мебели

Июл 19, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Приставы взыскали в муниципальный бюджет больше миллиона

Июл 19, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Приставы в Сосногорске конфисковали у коррупционера около миллиона

Июл 12, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

За полгода приставы Коми взыскали в пользу детей свыше 711 млн

Июл 25, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

В Коми 459 беременным из труднодоступных местностей возместили расходы на проезд в медучреждения

Июл 24, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Сыктывкаре открылась православная выставка ярмарка

Июл 24, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Ухте выставили на продажу общественный туалет

Июл 24, 2024 Юрган 0 Comments