За полгода приставы Коми взыскали в пользу детей свыше 711 млн

В первом полугодии в пользу детей в Коми взыскано свыше 711,5 млн рублей. Об этом на заседании коллегии сообщил главный судебный пристав региона Дмитрий Кручинкин.

– Как и в предыдущие периоды, приставы Коми снижают число неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов, – отметил руководитель УФССП России по Республике Коми. – Таких результатов во многом удалось достичь благодаря отлаженному межведомственному электронному взаимодействию.

Значительный процент фактического исполнения, пояснил Дмитрий Кручинкин, обеспечивает электронный обмен информацией с регистрирующими и контролирующими органами, а также финансовыми учреждениями о наличии расчетных счетов и имущества должников.

Практически каждый второй должник по алиментам ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, почти тысяча – в праве пользования специальным правом на управление транспортными средствами.

В рамках исполнительного розыска в первом полугодии установлено местонахождение 242 должников по алиментам.

Из-за неуплаты средств на содержание детей в отношении безответственных родителей составлен 561 административный протокол, возбуждено 341 уголовное дело.