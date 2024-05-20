В Воркуте работник получил компенсацию за старую травму

В Отделении судебных приставов по г. Воркуте окончено исполнительное производство о взыскании 108 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Взыскатель – бывший работник подрядной организации, который по личной неосторожности в 2012 году получил в шахте сложный перелом ноги. Сразу после несчастного случая угольное предприятие выплатило пострадавшему 300 тыс. рублей. Через 11 лет, когда последствия травмы не позволили работнику исполнять прежние трудовые обязанности, а других не нашлось, он обратился в суд за увеличением компенсации морального вреда на полмиллиона. Изучив обстоятельства, суд уменьшил заявленные требования в пять раз.

Судебный пристав уведомила должника о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения судебного решения – от взыскания исполнительского сбора до привлечения руководителя к уголовной ответственности.

На следующий день вся сумма долга перед взыскателем была зачислена на депозитный счет службы судебных приставов.