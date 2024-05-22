В Визинге покупатель отказалась от дома с дефектами

Жительница Визинги вложила материнский капитал и заемные средства в дом и земельный участок в своем же селе.

При заключении договора купли-продажи продавец не скрывал, что по незнанию и неопытности нарушил технологию строительства, поэтому и снизил цену на дом в 2,5 раза.

Однако через четыре месяца строительно-технические экспертизы выявили критические неустранимые дефекты несущих и других конструкций, которые грозят внезапным об-рушением строения. Другими словами, в доме жить нельзя.

По доброй воле продавец договор не расторг, 850 тыс. рублей не вернул. Покупатель обратилась в суд и выиграла процесс. Вместе с судебными расходами сумма взыскания составила 922 тыс. рублей.

Уведомив должника о возбуждении исполнительного производства посредством портала Госуслуг, судебный пристав ОСП по Сысольскому району арестовала на счете денежные средства в необходимом размере, запретила регистрационные действия с квартирой и прицепом к легкому автомобилю.

В последний день, отведенный для добровольного исполнения требований, должник пришел в отделение с наличными. Пристав оформила акт изъятия и внесла деньги на депозит службы, откуда они были направлены взыскателю.

Исполнительное производство окончено, принудительные меры отменены.