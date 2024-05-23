Новости читателей

В Сыктывкаре приставы арестовали иномарку должницы

ОтНовости Читателей

Май 23, 2024

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 ведется сводное исполнительное производство в отношении гражданки 1984 г. р., которая должна по кредитам более 400 тыс. рублей.

Столичным приставам производство передано коллегами из Сыктывдинского района, установившими новое место жительства должницы в ходе разыскных действий.

Для исполнения требований исполнительных документов приставы приняли комплекс мер. В частности, вынесли запрет на регистрационные действия с автомобилем «Ауди». Однако активных действий для погашения задолженности должница не предпринимает.

В ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия «Штраф», которое на этой неделе проводят в Сыктывкаре автоинспекторы и приставы, иномарка остановлена на оживленной трассе. Тут же составлен акт описи и ареста движимого имущества без права пользования.

У владелицы «Ауди» есть 10 дней на погашение долга. В противном случае начнется подготовка к продаже автомобиля на торгах.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

В Визинге покупатель отказалась от дома с дефектами

Май 22, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Воркуте работник получил компенсацию за старую травму

Май 20, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Ухтинцы поделили квартиру с помощью суда и приставов

Май 17, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В Сыктывкаре приставы арестовали иномарку должницы

Май 23, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Юрган

Мобильный транспорт удобен в использовании. Хвалят ли его достоинства пострадавшие пешеходы?

Май 23, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Нарколабораторию по производству синтетического дурмана обустроили на даче сыктывкарцы

Май 23, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

С приходом теплой погоды количество пожаров только растет. Как приструнить «красного петуха»?

Май 23, 2024 Юрган 0 Comments