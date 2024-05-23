В Сыктывкаре приставы арестовали иномарку должницы

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 ведется сводное исполнительное производство в отношении гражданки 1984 г. р., которая должна по кредитам более 400 тыс. рублей.

Столичным приставам производство передано коллегами из Сыктывдинского района, установившими новое место жительства должницы в ходе разыскных действий.

Для исполнения требований исполнительных документов приставы приняли комплекс мер. В частности, вынесли запрет на регистрационные действия с автомобилем «Ауди». Однако активных действий для погашения задолженности должница не предпринимает.

В ходе совместного оперативно-профилактического мероприятия «Штраф», которое на этой неделе проводят в Сыктывкаре автоинспекторы и приставы, иномарка остановлена на оживленной трассе. Тут же составлен акт описи и ареста движимого имущества без права пользования.

У владелицы «Ауди» есть 10 дней на погашение долга. В противном случае начнется подготовка к продаже автомобиля на торгах.